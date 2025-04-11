Эти продукты опасно хранить в дверце холодильника: испортятся очень быстро
- Не рекомендуется хранить мясо, морепродукты, молоко, йогурт, яйца, фрукты и овощи в дверце холодильника из-за колебаний температуры, что способствует быстрой порче.
- Быстро портящиеся продукты,, следует хранить на внутренних полках холодильника, чтобы поддерживать стабильную температуру и влажность.
- Вино следует хранить при постоянной температуре, чтобы избежать окисления и сохранить свежесть.
Иногда холодильник бывает забит продуктами настолько, что приходится определенную часть класть в дверцу. Оказывается, некоторые продукты там запрещено держать, поскольку они могут быстро испортиться.
Дверцы холодильника имеют более низкую температуру хранения продуктов, поэтому из-за этого они могут быстро испортиться и потерять качество, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Есть несколько продуктов, которые обязательно надо убрать с дверцы, чтобы не выбросить их через несколько дней в мусорку.
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Мясо и морепродукты
Любой продукт животного происхождения нельзя хранить на дверце холодильника. Мясо и морепродукты нужно хранить на нижней полке холодильника. Нельзя держать продукты в дверце, поскольку колебания температуры воды может привести к большему росту бактерий.
Молоко
Хранить молоко надо на внутренней полке в задней части холодильника. Это то место, где холодильник остается самым холодным, а хранение именно в этом месте позволит молоку оставаться свежим гораздо дольше.
Йогурт
Часто в дверце холодильника хранят яйца, молоко, сыры и йогурт. Это место не лучшее для продуктов, которые быстро портятся. В дверце лучше хранить джем, горчицу и другие немолочные продукты.
В дверце холодильника нельзя держать некоторые продукты / Фото Pexels
Яйца
Хранить яйца нужно в картонной упаковке на полке. Это поможет им поддерживать правильный уровень влажности, а хранение внутри холодильника предотвратит перепады температуры, из-за которой они могут испортиться гораздо быстрее.
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Фрукты и овощи
Лучше всего хранить фрукты и овощи не в дверце, а в специальных ящиках, чтобы они лучше хранились с правильным уровнем влажности.
Вино
Большинство людей ошибочно хранят вино в дверце холодильника. Это является ошибкой, особенно когда бутылка открыта. Держать вино нужно в постоянной температуре, чтобы предотвратить окисление и сохранить свежесть в течение длительного времени.