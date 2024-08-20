5 продуктов, которые помогут вам дожить до 100 лет: их едят долгожители

Питание может очень сильно влиять на то, как вы себя чувствуете, а также на состояние вашего здоровья в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно обратить внимание на рацион и добавить в него полезные элементы.

Так вот, оказывается, что добавление на тарелку всего нескольких продуктов может повлиять на ваше состояние. И диетолог Эми Дэвис из Amy Davis Nutrition поделилась несколькими продуктами, которые чаще всего едят долгожители.

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Бобовые

Бобовые могут стать недорогим, а впрочем, чрезвычайно полезным выбором для вас.

Одним из самых популярных продуктов для долгожителей являются бобовые, которые богаты клетчаткой и содержат растительный белок,

– поделилась диетолог.

Клетчатка помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, а также снижает риск хронических заболеваний. Среди бобовых популярным выбором является фасоль, горох и чечевица, а также нут.

Оливковое масло

Этот ингредиент можно очень часто найти на кухнях людей, которые живут до 100 лет. В этом продукте есть много здоровых и ненасыщенных жиров, которые помогают поддерживать хороший уровень холестерина.

Кроме того, в масле также немало витаминов и антиоксидантов, которые помогают уменьшать воспаление по всему телу.



Оливковое масло очень полезно / Фото Pexels

Чай

Независимо от того, любите ли вы черный, или зеленый, этот напиток все равно будет чрезвычайно полезным для вашего здоровья. Вероятно, он приносит пользу из-за того, что богат антиоксидантными растительными соединениями. Употребление чая помогает поддерживать работу сердца, кишечника, мозга и метаболизма.

Морепродукты

Исследователи выяснили, что обычно долгожители едят меньше мяса, а взамен потребляют больше рыбы и других нежирных морепродуктов. Учитывайте то, что жирная рыба – это один из немногих природных источников омега-3 жирных кислот, а они являются мощными противовоспалительными агентами. Употребление рыбы будет полезным для вашего мозга, сердца и иммунитета.

Куркума

Эта специя также, на чудо, может способствовать долголетию. Она богата флавоноидами, которые являются чрезвычайно полезными для человеческого организма. Кроме того, там есть и куркумин, который может уменьшать воспаление в теле и поддерживать общее состояние здоровья.