Оказывается, не все положения на кровати одинаково способствуют хорошему сну. Некоторые позы являются менее удачными, и с ними вам не удастся так хорошо отдохнуть. Эксперт Дорси Стэндиш объясняет, какие позы для сна будут лучшими.

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На спине

Эта поза очень известна как такая, что может поддерживать вас во время сна и способствовать выравниванию позвоночника, а уже это уменьшает давление на суставы. На самом деле немало исследований также показывают, что если вы спите с руками по бокам, это поможет избежать боли в плечах и шее.

И обратите внимание на то, что сон на спине не будет лучшим выбором для людей, которые имеют проблемы с дыханием. Когда вы лежите на спине, это может привести к сужению или блокированию дыхательных путей, и часто это сопровождается храпом.

Сон на боку

Спать на боку – это здоровый выбор для большинства людей. Так вы можете уменьшить риск храпа, а еще это на самом деле довольно полезно для вашего пищеварения. Сон на левом боку, в частности, рекомендуется для уменьшения кислотного рефлекса и здоровья сердца.

Также использование подушки поможет сохранить позвоночник в ровном состоянии. Кстати, исследования показывают, что лучшее качество сна у людей, которые спят на правом, а не на левом боку.



Спать нужно в правильной позе / Фото Pexels

Поза эмбриона

Это – еще одна достаточно популярная поза, и в частности из-за своего удобства. Она напоминает положение на боку, но ваше тело завернуто внутрь. Сон в позе эмбриона может быть очень полезным для того, чтобы облегчить боль в пояснице и способствовать расслаблению.