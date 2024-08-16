Виявляється, не всі положення на ліжку однаково сприяють хорошому сну. Деякі пози є менш вдалими, і з ними вам не вдасться так добре відпочити. Експертка Дорсі Стендіш пояснює, які пози для сну будуть найкращими.

Цікаво Ожину можна самостійно розмножити: ось як зробити це на ділянці

На спині

Ця поза дуже відома як така, що може підтримувати вас під час сну та сприяти вирівнюванню хребта, а вже це зменшує тиск на суглоби. Насправді чимало досліджень також показують, що якщо ви спите із руками по боках, це допоможе уникнути болю у плечах та шиї.

Та зверніть увагу на те, що сон на спині не буде найкращим вибором для людей, які мають проблеми із диханням. Коли ви лежите на спині, це може призвести до звуження чи блокування дихальних шляхів, і часто це супроводжується хропінням.

Сон на боку

Спати на боці – це здоровий вибір для більшості людей. Так ви можете зменшити ризик хропіння, а ще це насправді досить корисно для вашого травлення. Сон на лівому боку, зокрема, рекомендується для зменшення кислотного рефлексу та здоров'я серця.

Також використання подушки допоможе зберегти хребет у рівному стані. До речі, дослідження показують, що найкраща якість сну у людей, які сплять на правому, а не на лівому боці.



Спати потрібно у правильній позі / Фото Pexels

Поза ембріона

Це – ще одна досить популярна поза, і зокрема через свою зручність. Вона нагадує положення на боці, але ваше тіло загорнуте всередину. Сон у позі ембріона може бути дуже корисним для того, аби полегшити біль у попереку та сприяти розслабленню.