5 лучших продуктов для чистой и здоровой кожи: добавьте их на тарелку уже сейчас

Конечно, хочется иметь чистую кожу на лице и не страдать от таких проблем, как угри и высыпания. К счастью, содержимое вашей тарелки может вам в этом помочь.

Если вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела идеально, скорее всего, вы используете немало средств для ухода за лицом: кремов, сывороток, средств для умывания. Но не забываете ли вы обратить внимание на то, что лежит в вашей тарелке? Диетолог Каролина Шнайдер убеждена, что некоторые продукты могут помочь вам в этом.

Интересно Как отстирать пятна от солнцезащитного крема: все легче, чем вы думали

Жирная рыба

Такая жирная рыба, как лосось и сардины, просто переполнена противовоспалительными ингредиентами, а омега-3 играет важную роль в поддержании липидного барьера кожи. Это может иметь просто решающее значение для увлажнения и защиты от вредного воздействия окружающей среды.

Независимо от того, добавляете ли вы рыбу в салаты, или жарите ее с гарниром, жирная рыба станет прекрасным дополнением к любому блюду или приема пищи.

Помидоры

Кто бы мог подумать, что такой простой, привычный продукт может быть полезным для вашей кожи? Доказано, что ликопин, который есть в помидорах, может улучшать структуру и качество кожи. И несмотря на то, что тела людей уязвимы к окислительному стрессу, который также известен как дисбаланс антиоксидантов, ликопин также может уменьшить побочные эффекты от этого.

Грецкие орехи

Они богаты омега-3 и цинком, а эти два вещества имеют решающее значение для здоровья вашей кожи. Омега-3 помогают поддерживать влажный барьер кожи, а цинк важен для заживления. Также этот продукт легко переносится организмом и является почти идеальной закуской в дорогу.



Орехи очень полезны для кожи / Фото Pexels

Попробуйте добавить горсть грецких орехов в свой завтрак или обед, и вы довольно быстро заметите, что текстура кожи со временем становится более гладкой.

Болгарский перец

В организме людей есть большое количество коллагена, а если вы добавите в свой рацион продукты, в которых есть витамин С, вы можете сделать свой вклад в увеличение коллагена. Всего в одной порции болгарского перца вы найдете больше витаминов, чем нужно для ежедневных потребностей организма, но преимущества не заканчиваются на этом.

Каротиноиды, что также есть в продукте, помогают защитить лицо от солнечных лучей и сохраняют кожу здоровой и более бодрой.

Семена подсолнечника

Этот питательный продукт не только поможет вам получить чистую кожу, но и также защитит ее от вредного воздействия окружающей среды. В семенах подсолнечника есть много витамина Е, а это делает его мощным и полезным антиоксидантом.