Эти продукты могут снижать холестерин: стоит начать их есть

Повышенный уровень холестерина - это проблема, с которой приходится сталкиваться очень большому количеству людей. И несмотря на то, что на холестерин может влиять очень много факторов, некоторые продукты могут помочь его контролировать.

Вам уж точно приходилось слышать о том, что правильное питание чрезвычайно полезно для нашего здоровья. Может оно влиять и на уровень холестерина. Поэтому диетолог Лорен Манакер поделилась несколькими продуктами, которые уже сейчас следует добавить в свой рацион.

Интересно Вот что происходит с вашим телом, если вы каждый вечер выпиваете по бокалу вина

Бобовые

В бобовые входит немало не только питательных и полезных, но и вкусных продуктов, в частности чечевица и нут. Они являются не только универсальными продуктами, которые можно добавить в рацион в разном виде, но и полезны для регулирования и поддержания здорового уровня холестерина.

Существует также немало других причин, по которым бобовые могут быть чрезвычайно полезными в этом, но основная – это наличие в этих продуктах большого количества растворимой клетчатки. Именно она может связываться с частицами холестерина в пищеварительной системе и удалять их из организма это перед тем, как этот холестерин начнет циркулировать в крови.

Грибы

Грибы интересны не только благодаря своему уникальному вкусу и высокой питательной ценности. Также они могут играть очень важную роль в регулировании уровня холестерина. Этот продукт содержит смесь очень мощных соединений, в том числе и бета-глюканов и хитина, а они могут способствовать снижению "плохого" холестерина.



Грибы могут быть очень полезными / Фото Pexels

Если вы начнете включать грибы в свой постоянный рацион и будете есть их по крайней мере один раз в неделю, вы довольно быстро заметите положительный результат.

Чернослив

Если же вы любите сладости, тогда чернослив может стать идеальным вариантом для вас. Это – гораздо больше, чем просто сухофрукт, ведь чернослив является источником клетчатки и питательных веществ, которые полезны для поддержания здоровья сердца.

Овес

Овсяная каша будет чрезвычайно полезна из-за того, что она богата бета-глюканом – мощное средство, что может снижать уровень холестерина. Если вы будете потреблять его, он будет образовывать в вашем кишечнике гелеобразное вещество, связывающееся с насыщенным холестерином и предотвращать его всасывание в кровь.

Это не только поможет избавиться от лишнего холестерина, но также будет способствовать и общему здоровью пищеварительной системы.