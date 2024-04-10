Ці продукти можуть знижувати холестерин: варто почати їх їсти

Підвищений рівень холестерину – це проблема, з якою доводиться зіштовхуватися дуже великій кількості людей. І попри те, що на холестерин може впливати дуже багато факторів, деякі продукти можуть допомогти його контролювати.

Вам вже точно доводилося чути про те, що правильне харчування надзвичайно корисне для нашого здоров'я. Може воно впливати і на рівень холестерину. Тож дієтологиня Лорен Манакер поділилася кількома продуктами, які вже зараз слід додати до свого раціону.

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Бобові

До бобових входить чимало не тільки поживних і корисних, але і смачних продуктів, зокрема сочевиця та нут. Вони є не тільки універсальними продуктами, які можна додати у раціон в різному вигляді, але і корисні для регулювання та підтримки здорового рівня холестерину.

Існує також чимало інших причин, через які бобові можуть бути надзвичайно корисними у цьому, але основна – це наявність у цих продуктах великої кількості розчинної клітковини. Саме вона може зв'язуватися із частинками холестерину у травній системі та видаляти їх із організму це перед тим, як цей холестерин почне циркулювати у крові.

Гриби

Гриби цікаві не тільки завдяки своєму унікальному смаку та високій поживній цінності. Також вони можуть відігравати дуже важливу роль у регулюванні рівня холестерину. Цей продукт містить суміш дуже потужних сполук, зокрема і бета-глюканів та хітину, а вони можуть сприяти зниженню "поганого" холестерину.



Гриби можуть бути дуже корисними / Фото Pexels

Якщо ви почнете включати гриби до свого постійного раціону та будете їсти їх принаймні один раз на тиждень, ви досить швидко помітите позитивний результат.

Чорнослив

Якщо ж ви полюбляєте солодощі, тоді чорнослив може стати ідеальним варіантом для вас. Це – набагато більше, ніж просто сухофрукт, адже чорнослив є джерелом клітковини та поживних речовин, які корисні для підтримки здоров'я серця.

Овес

Вівсяна каша буде надзвичайно корисна через те, що вона багата на бета-глюкан – потужний засіб, що може знижувати рівень холестерину. Якщо ви будете споживати його, він буде утворювати у вашому кишківнику гелеподібну речовину, що зв'язується із насиченим холестерином та запобігатиме його всмоктуванню у кров.

Це не тільки допоможе позбутися зайвого холестерину, але також сприятиме і загальному здоров'ю травної системи.