Одна из действительно полезных стратегий похудения – это сосредоточение на клетчатке и добавление большего ее количества на тарелку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong.

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Клетчатка, согласно Mayo Clinic, это часть растительной пищи, которую тело не может переварить или усвоить, и она бывает двух видов – растворимая и нерастворимая. Она сочетается с водой в кишечнике, образуя гелеобразный материал. Также она снижает уровень холестерина, помогает пищеварению и контролирует уровень сахара в крови.

И несколько продуктов содержат ее особенно много, что может быть крайне полезным в похудении.

Малина

Одна порция малины содержит 8 граммов клетчатки и всего 64 калории. Она много на питательные вещества, но низкокалорийная – и это идеальное сочетание для похудения, поэтому добавление малины на тарелку может быть отличным первым шагом к потере сантиметров в талии.

Малину можно есть замороженной, свежей, добавлять в смузи или в греческий йогурт.

Ежевика

Как и малина, ежевика имеет достаточно мало калорий, и зато много клетчатки. Ее можно есть свежей или замороженной, и все равно вы получите 7 граммов клетчатки на порцию.



Ежевика очень полезна для похудения / Фото Pexels

Нут

Нут – это универсальная бобовая культура, а хумус, который изготавливают из него, вероятно, известен всем. Это идеальная намазка для бутербродов и замечательная закуска, если вы хотите подкрепиться и зарядиться клетчаткой и питательными веществами.

Кроме колоссальных 13 граммов клетчатки на порцию, он содержит также 14 граммов растительного белка и всего 263 калории.

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Черная фасоль

Фасоль может быть идеальным дополнением к вашему рациону – особенно, если ею вы замените некоторую часть мяса, чтобы уменьшить жир и калорийность. Одна порция фасоли содержит 240 калорий и 12 граммов клетчатки.

Чечевица

Четверть стакана чечевицы содержит 11 граммов клетчатки. Она также относится к семейству бобовых, и ее можно приготовить во множество различных способов – добавлять в супы, салаты, рагу, тако, вегетарианские бургеры и тому подобное.