5 продуктов, которые борются со старением кожи: они наполнены антиоксидантами

Здоровая и чистая кожа напрямую зависит от продуктов, которые мы употребляем. Чем лучше наше сбалансированное питание, которое наполнено витаминами, минералами, белками и здоровыми жирами, тем лучше состояние кожи.

Очень полезно употреблять продукты, которые наполнены антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме, потому что именно они вызывают окислительный стресс, который приводит к старению кожи.

Обратите внимание Какой нежирный белок надо есть ежедневно: метаболизм ускорится в разы

Употребление ежедневно этих продуктов в разы повысит упругость кожи. Лицо станет чистым и сияющим.

Черника

В чернике содержится большое количество антиоксидантов. Содержание витамина С в чернике способствует выработке коллагена и поддерживает эластичность кожи. Кроме того, черника хорошо увлажняет и обладает противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить отек и раздражение кожи.

Листовая зелень

Зелень тоже насыщена витамином С, который образует коллаген, а также витаминами А и К. В ее составе есть 3 антиоксиданта, которые борются с окислительным стрессом – это бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Употребление листовой зелени помогает уменьшить воспаление в теле и на коже.



В листовой зелени содержатся антиоксиданты / Фото Pexels

Темный шоколад

В составе темного шоколада есть какао, которое содержит антиоксиданты, которые защищают клетки кожи. Они повысят эластичность, улучшат кровообращение и защитят от повреждения ультрафиолетом.

Зеленый чай

Старайтесь употреблять стакан зеленого чая хотя бы раз в несколько дней. Он обладает противовоспалительными свойствами и может помочь предотвращению разрушения коллагена и эластина в коже.

Помидоры

Использование помидоров в еде есть множество. Их можно употреблять сырыми, тушить или запекать с мясом. В них много бета-каротина, который организм использует для преобразования в витамин А для ускорения обмена клетками кожи.