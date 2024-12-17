Конечно, вздутие живота и газы – это, хоть и неприятное, но вполне нормальное явление, некоторые продукты помогают его уменьшить, или же избежать полностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Имбирь

Имбирь – это не только корневище, что может добавить вкуса вашим любимым блюдам и напиткам. На самом деле он также может помочь вам переварить эти напитки и блюда. Активные соединения в нем имеют мощные противовоспалительные свойства, и после хорошего приема пищи самый простой способ использовать его для уменьшения газообразования – это замочить его в горячей воде и выпить этот напиток.

Папайя

Доктор медицинских наук Лиза Московиц убеждена, что папайя – это не просто вкусный фрукт, но и невероятная помощь вашему пищеварению. В них содержатся мощные пищеварительные ферменты, которые помогают расщеплять белки в пищеварительном тракте.

Она может уменьшить количество непереваренной пищи для бактерий, производящих газы.

Огурцы

Все любят огурцы за то, что они освежают, увлажняют и являются чрезвычайно универсальными, что позволяет добавлять их во многие блюда. Впрочем, они также идеально подходят и для уменьшения газообразования.

Лучший способ регулировать пищеварение и предотвратить брожение пищи в кишечнике – это оставаться увлажненными и пить больше воды. И огурцы в этом помогают.

Йогурт

Йогурт, изготовленный из сырого непастеризованного молока – это отличный продукт для уменьшения газообразования, ведь он содержит активные здоровые бактерии, что помогают в долгосрочной перспективе уменьшить количество газов и вздутие.



Йогурт полезен для пищеварения / Фото Pexels

Йогурт – это также достаточно универсальный продукт, что позволяет есть его во множество различных способов – смешивать с овсянкой, мариновать с мясом или просто есть отдельно.

Травяные чаи

Что может лучше успокоить желудок и кишечник, чем травяной чай? И он может не только увлажнять, но и обеспечить вас противовоспалительными и противовирусными свойствами, поддерживающих здоровье пищеварительной системы. Лучшими травами для чаев будут перечная мята, лемонграсс, ромашка и зеленый чай.