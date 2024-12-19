Эти 5 продуктов стоит есть для лучшего сна: они действительно помогают

Здоровый сон – это потребность всех людей, но далеко не у всех получается его получить каждый день. К счастью, некоторые продукты могут улучшить качество вашего отдыха.

Недостаток сна уже достаточно быстро может ухудшить ваше настроение и вообще негативно повлиять на здоровье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но знаете ли вы, что можете настроить себя на лучший ночной отдых, если усвоите только несколько привычек здорового питания перед сном?

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Миндаль

Всего одна горстка миндаля может обеспечить 25% магния, необходимого в день, и это может существенно улучшить качество вашего сна. Магний – это важный минерал, которого может не хватать в вашем рационе.

Также некоторые исследования показывают, что недостаток магния в организме действительно может быть связана с бессонницей, сообщает диетолог Саманта Кэсетти.

Терпкие вишни

Терпкие и вишни содержат много мелатонина, а это гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования. Всего один стакан вишневого сока перед сном может помочь вам быстрее заснуть и лучше отдохнуть.



Вишня помогает заснуть / Фото Pexels

Листовая зелень

Добавление в рацион продуктов, богатых магнием – это то, что однозначно поможет улучшить сон – особенно у людей, страдающих от бессонницы и часто просыпающихся среди ночи.

Старайтесь каждый день употреблять листовую зелень, бобовые, семена или орехи, а также цельнозерновые продукты.

Малина

Большинству взрослых нужно от 25 до 35 граммов клетчатки в день, и всего одна порция малины обеспечит вас 8 граммами этого вещества. Недостаток клетчатки может серьезно влиять на режим сна и ухудшить отдых. Употребление же большего количества клетчатки поможет получить более длительный и качественный отдых.

Йогурт

Если вы раньше не обращали много внимания на здоровье своего кишечника, вот причина начать: микробиом очень сильно связан с вашим режимом сна. Один из лучших способов поддерживать свой кишечник здоровым – это употреблять продукты, богатые пробиотиками.