Ці 5 продуктів варто їсти для кращого сну: вони справді допомагають

Здоровий сон – це потреба усіх людей, але далеко не в усіх виходить його отримати кожного дня. На щастя, деякі продукти можуть покращити якість вашого відпочинку.

Нестача сну вже досить швидко може погіршити ваш настрій та загалом негативно вплинути на здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та чи знаєте ви, що можете налаштувати себе на кращий нічний відпочинок, якщо засвоїте тільки кілька звичок здорового харчування перед сном?

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Мигдаль

Всього одна жменька мигдалю може забезпечити 25% магнію, необхідного на день, і це може суттєво покращити якість вашого сну. Магній – це важливий мінерал, якого може не вистачати у вашому раціоні.

Також деякі дослідження показують, що недостача магнію в організмі й справді може бути пов'язана із безсонням, повідомляє дієтологиня Саманта Кесетті.

Терпкі вишні

Терпкі та вишні містять багато мелатоніну, а це гормон, який допомагає регулювати цикли сну та неспання. Всього одна склянка вишневого соку перед сном може допомогти вам швидше заснути та краще відпочити.



Вишня допомагає заснути / Фото Pexels

Листова зелень

Додавання до раціону продуктів, що багаті на магній – це те, що однозначно допоможе покращити сон – особливо у людей, які страждають від безсоння та часто прокидаються серед ночі.

Намагайтеся кожного дня вживати листову зелень, бобові, насіння чи горіхи, а також цілозернові продукти.

Малина

Більшості дорослих потрібно від 25 до 35 грамів клітковини на день, і всього одна порція малини забезпечить вас 8 грамами цієї речовини. Нестача клітковини може серйозно впливати на режим сну та погіршити відпочинок. Вживання ж більшої кількості клітковини допоможе отримати більш тривалий та якісний відпочинок.

Йогурт

Якщо ви раніше не звертали багато уваги на здоров'я свого кишківника, ось причина почати: мікробіом дуже сильно пов'язаний із вашим режимом сну. Один з найкращих способів підтримувати свій кишківник здоровим – це вживати продукти, багаті на пробіотики.