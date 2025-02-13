5 продуктов, которые помогут заснуть: один из них вас точно удивит

Есть несколько продуктов, которые можно есть незадолго до сна, поскольку они не влияют плохо на фигуру и помогают расслабиться и быстрее заснуть.

Иногда так бывает, что вечером еще хочется что-то перекусить, однако некоторые продукты вредны вечером и даже вредят хорошему сну, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Однако есть несколько продуктов, которые не только полезные и легкие, которые помогут избавиться от голода, но и будут способствовать лучшему засыпанию. Эти продукты даже полезно есть тем людям, которые имеют проблемы с засыпанием.

Вечером перед сном можно есть продукт, который может многих удивить – это темный шоколад. В его составе содержится триптофан, что повышает уровень серотонина, который помогает нормировать сон. Также в составе шоколада есть магний, который способствует успокоению и улучшает засыпание.

Вечером можно есть авокадо, которое не навредит организму и позволит быстрее заснуть. Из фруктов также можно выбирать киви и банан. В киви есть много серотонина, который регулирует цикл сна и бодрствования, помогая заснуть естественным образом.



Киви поможет быстро заснуть / Фото Pexels

В банане содержится магний и триптофан, как в темном шоколаде, благодаря которым удастся расслабиться и легче заснуть. Банан богат высоким содержанием клетчатки, поэтому можно быстро почувствовать сытость.

Капуста кале является достаточно полезной и совсем не вредной перед сном. Благодаря содержанию кальция, калия и магния, она позволит быстро заснуть.

Хорошо утолит голод и поможет расслабиться перед сном – хумус. В нем есть триптофан и фолиевая кислота, которые помогают регулировать режим сна. Есть хумус вечером можно с морковью, сельдереем, перцем, огурцами и помидорами черри.