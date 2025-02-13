Зеленый чай содержит немало антиоксидантов, и на этом его полезное воздействие на организм не ограничивается. Кроме того, этот напиток чрезвычайно популярен в самых здоровых регионах мира, а это только дополнительно свидетельствует о его пользе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Защищает клетки от повреждений

Как уже упоминалось выше, зеленый чай чрезвычайно богат антиоксидантами, а они могут нейтрализовать свободные радикалы – нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки и ускорять старение. А регулярное употребление ароматного напитка будет способствовать общему здоровью организма и поддерживать молодость кожи.

Укрепляет иммунитет

Зеленый чай также содержит и флавоноиды – природные вещества, которые могут уменьшить воспаление в организме. Кроме того, содержится в нем также и мощный антиоксидант эпигалокатехин – он может усиливать естественную защиту организма от вирусов и бактерий.

А еще один полезный компонент в чае, теанин, может активизировать специальные иммунные клетки, борющихся с инфекциями и поддерживают здоровье организма.

Поддерживает здоровье сердца

Оказывается, антиоксиданты в составе зеленого чая еще и помогают снизить артериальное давление и могут улучшить кровообращение. Кроме того, они имеют и противовоспалительные свойства, способствующие здоровью сердечно-сосудистой системы.

И всего 1 – 3 чашки чая в день, согласно исследованиям, могут снизить риск инфаркта и инсульта.



Зеленый чай полезен для сердца / Фото Pexels

Улучшает настроение

Зеленый чай может уменьшить усталость, улучшить работу настроение и даже стимулировать выработку дофамина – гормона, что способствует ощущению удовольствия и хорошего настроения. Особенно хорошо теанин – аминокислота, обеспечивающая все эти чрезвычайные преимущества – работает в сочетании с кофеином.

Именно поэтому от зеленого чая вы получаете это приятное ощущение спокойной бодрости – без резких энергетических скачков и спада сил.

Помогает сосредоточиться

Если вам нужно уменьшить стресс и тревожность, чашка зеленого чая в этом изрядно поможет. К тому же этот напиток может и улучшить когнитивные функции – а сочетание кофеина, L-теанина и полифенолов позволяет лучше сосредоточиться на длительных задачах.