Зелений чай містить чимало антиоксидантів, та на цьому його корисний вплив на організм не обмежується. Окрім того, цей напій надзвичайно популярний у найздоровіших регіонах світу, а це тільки додатково свідчить на його користь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Захищає клітини від пошкоджень

Як вже згадувалося вище, зелений чай надзвичайно багатий на антиоксиданти, а вони можуть нейтралізовувати вільні радикали – нестабільні молекули, що можуть пошкоджувати клітини та пришвидшувати старіння. А регулярне вживання запашного напою сприятиме загальному здоров'ю організму та підтримуватиме молодість шкіри.

Зміцнює імунітет

Зелений чай також містить і флавоноїди – природні речовини, що можуть зменшити запалення в організмі. Окрім того, міститься у ньому також і потужний антиоксидант епігалокатехін – він може підсилювати природний захист організму від вірусів та бактерій.

А ще один корисний складник у чаї, теанін, може активізувати спеціальні імунні клітини, що борються з інфекціями та підтримують здоров'я організму.

Підтримує здоров'я серця

Виявляється, антиоксиданти у складі зеленого чаю ще й допомагають знизити артеріальний тиск та можуть покращити кровообіг. Окрім того, вони мають і протизапальні властивості, що сприяють здоров'ю серцево-судинної системи.

І всього 1 – 3 чашки чаю на день, згідно з дослідженнями, можуть знизити ризик інфаркту та інсульту.



Зелений чай корисний для серця / Фото Pexels

Покращує настрій

Зелений чай може зменшити втому, покращити роботу настрій та навіть стимулювати вироблення дофаміну – гормону, що сприяє відчуттю задоволення та гарного настрою. Особливо добре теанін – амінокислота, що забезпечує всі ці надзвичайні переваги – працює у поєднанні з кофеїном.

Саме тому від зеленого чаю ви отримуєте це приємне відчуття спокійної бадьорості – без різких енергетичних стрибків та спаду сил.

Допомагає зосередитися

Якщо вам потрібно зменшити стрес та тривожність, чашка зеленого чаю у цьому неабияк допоможе. До того ж цей напій може й покращити когнітивні функції – а поєднання кофеїну, L-теаніну та поліфенолів дозволяє краще зосередитися на тривалих завданнях.