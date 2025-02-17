6 продуктов, которые продлевают жизнь: о них нужно знать всем

Чтобы долго жить и хорошо себя чувствовать, в рацион нужно добавлять много растительных продуктов. Правильные питательные вещества подпитывают организм, активируют восстановление клеток и улучшают здоровье кишечника.

Директор исследовательской программы здорового долголетия в университете Сиднея Луиджи Фонтана, в новой книге советует дважды в неделю применять растительную диету, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Ученый отметил, что правильная пища способна активизировать механизмы, которые замедляют старение, уменьшают воспаление и улучшают обмен веществ. Кишечные бактерии начинают погибать, если в рационе нет богатой клетчаткой растительной пищи. Из-за этого ослабляется иммунитет и увеличивается риск заболеваний.

Фонтана советует сосредоточить свое внимание на 6 продуктах, которые помогут поддерживать долголетие.

6 продуктов, которые продлевают жизнь

Обращайте внимание на минимально обработанные цельные зерна – это коричневый рис, ячмень и пшеница. В них много клетчатки, которая обеспечивает пользу для здоровья.

Далее нужно больше употреблять бобовых – фасоль, нут и чечевицу. Они низкокалорийные, без холестерина, богаты клетчаткой, белком и антиоксидантами. Бобовые поддерживают здоровье сердца, костей и пищеварительной системы.



Фасоль нужно включить в рацион / Фото Pexels

В рацион нужно включить орехи – фисташки, миндаль и кешью. Они содержат полезные жиры и несколько важных веществ (витамин Е, магний и селен), которые способствуют здоровью.

Также стоит добавить больше семена – конжут, подсолнечник и чиа. Благодаря им увеличится потребление белка, клетчатки, минералов и полезных для сердца жиров.

Среди полезных жиров стоит обратить внимание на оливковое масло первого отжима и авокадо. Они могут улучшить уровень холестерина и стабилизировать сердечный ритм.

А еще рацион надо пополнять овощами и фруктами – яблоками, апельсинами, брокколи и помидорами. Они помогают контролировать вес и уровень сахара в крови, снижая риск хронических заболеваний.