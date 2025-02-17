6 продуктів, які подовжують життя: про них потрібно знати всім

Щоб довго жити й добре себе почувати, в раціон потрібно додавати багато рослинних продуктів. Правильні поживні речовини підживлюють організм, активують відновлення клітин та покращують здоров’я кишківника.

Директор дослідницької програми здорового довголіття в університеті Сіднея Луїджі Фонтана, у новій книзі радить двічі на тиждень застосовувати рослинну дієту, пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Учений зазначив, що правильна їжа здатна активізовувати механізми, які сповільнюють старіння, зменшують запалення та покращують обмін речовин. Кишкові бактерії починають гинути, якщо в раціоні немає багатої на клітковину рослинної їжі. Через це послаблюється імунітет й збільшується ризик захворювань.

Фонтана радить зосередити свою увагу на 6 продуктах, які допоможуть підтримувати довголіття.

6 продуктів, які продовжують життя

Звертайте увагу на мінімально оброблені цільні зерна – це коричневий рис, ячмінь та пшениця. У них багато клітковини, яка забезпечує користь для здоров’я.

Далі потрібно більше вживати бобових – квасолю, нут та сочевицю. Вони низькокалорійні, без холестерину, багаті клітковиною, білком та антиоксидантами. Бобові підтримують здоров’я серця, кісток й травної системи.



Квасолю потрібно включити в раціон / Фото Pexels

У раціон потрібно включити горіхи – фісташки, мигдаль та кеш’ю. Вони містять корисні жири та кілька важливих речовин (вітамін Е, магній та селен), які сприяють здоров’ю.

Також варто додати більше насіння – конжут, соняшник та чіа. Завдяки ним збільшиться споживання білка, клітковини, мінералів та корисних для серця жирів.

Серед корисних жирів варто звернути увагу на оливкову олію першого віджиму й авокадо. Вони можуть покращити рівень холестерину та стабілізувати серцевий ритм.

А ще раціон треба поповнювати овочами та фруктами – яблуками, апельсинами, броколі та помідорами. Вони допомагають контролювати вагу та рівень цукру в крові, знижуючи ризик хронічних захворювань.