Зазвичай спеції використовуються для того, аби надати вашим стравам особливого смаку та кольору, але вони також можуть і принести незвичні переваги для вашого здоров'я – зокрема й ті, що впливають на кишківник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Яка спеція найкраща для кишківника?

Якщо ви шукаєте спецію, яка допоможе покращити здоров'я кишківника, тоді особливу увагу слід звернути на куркуму. Ця помаранчева приправа може вразити вас своїми корисними властивостями.

Здебільшого користь куркуми пов'язана з її здатністю боротися із запаленням – все завдяки куркуміну, основній сполуці, що міститься у спеції. Куркумін допомагає захистити слизову оболонку кишківника та зменшити запалення. А це дуже важливо, адже саме вона відповідає за засвоєння кишківником поживних речовин.

Куркума також приносить користь кишковим бактеріям – а це вирішальний фактор у першокласному здоров'ї кишківника. Вона може сприяти росту корисних бактерій і водночас пригнічувати ріст шкідливих патогенів. І така подвійна робота допомагає підтримувати збалансовану, здорову кишкову екосистему, що сприяє травленню, роботі імунної системи тощо.



Куркума дуже корисна для кишківника / Фото Pexels

І, зрештою, ця золота пряність може стимулювати вироблення жовчі – жовто-зеленої рідини, що виробляється печінкою. Жовч дуже важлива для розщеплення жирів та засвоєння жиророзчинних вітамінів, до яких належать вітаміни А, D, E, та K.

Збільшений відтік жовчі також допомагає підтримувати здоровий мікробіом, зменшуючи кількість шкідливих бактерій у тонкій кишці та допомагаючи підтримувати травлення.

Та попри ці переваги, варто пам'ятати, що додавання куркуми до раціону не стане магічним рішенням, хоч і може принести певну користь. По-перше, куркума використовується в їжі в досить невеликих кількостях, і її вплив на кишківник є кумулятивним, а не миттєвим. Окрім того, здоров'я кишківника залежить від багатьох факторів – зокрема від споживання клітковини, гідратації, керування стресом та різноманітності їжі у вашому раціоні.