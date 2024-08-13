Какой нежирный белок надо есть ежедневно: метаболизм ускорится в разы

По словам диетологов, ежедневно надо употреблять 2 нежирных белка – это греческий йогурт и постное мясо. Именно эти продукты способны ускорить метаболизм.

Здоровый метаболизм является важным для контроля веса и общего самочувствия. Чтобы он работал ускоренно, надо употреблять белок, который поддерживает мышечную массу, которая с возрастом уменьшается. Белку нужно в разы больше энергии для переваривания, чем жирам или углеводам, поэтому организм начинает активнее сжигать калории.

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Благодаря включению белка в свой рацион, можете не переживать о проблемах с метаболизмом. Помочь контролировать вес могут нежирное мясо и греческий йогурт, поскольку имеют необходимые питательные вещества, которые поддерживают здоровый метаболизм.

Нежирное мясо

Красное мясо в избытке может нанести организму определенный вред, впрочем нежирные варианты – птица или рыба, идеально подойдут для тех, кто хочет похудеть. Курица, индейка или рыба - это отличный вариант белка в рационе. Постное мясо, особенно курица, является универсальным и низкокалорийным продуктом, который так любят все те, кто пытаются похудеть.



Нежирное мясо и греческий йогурт ускоряют метаболизм / Фото Pexels

Греческий йогурт

Добавляйте в свой рацион также греческий йогурт, который насыщен белками. Употребляйте его на завтрак или в любой другой промежуток дня. Йогурт богат пробиотиками и является полезным для всего организма. Употребляйте его как перекус или заправляйте им салаты или смазывайте лаваши.