Ни для кого не секрет, что правильная пища очень важна для нашего кишечника, сам в нем находится 90% серотониновых рецепторов. Когда мы едим пищу, которая улучшает состояние кишечника, мы помогаем сами себе стать немного счастливее.

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Какие продукты продуцируют счастье

Рыба – добавлять в рацион как основной прием пищи, по 100-150 граммов в день снизить уровень гормона стресса - кортизола. Диетологи говорят, что его можно есть 20 граммов в день до 15 часов.

У фруктах и овощах содержатся витамины группы В, микроэлементы и клетчатка, которые хорошо влияют на флору кишечника.

Орехи, семена льна, кунжута и тыквы семена льна содержат Омега-3 и железо, поэтому идеально подходят для перекуса. Также стоит добавлять в рацион кисломолочные продукты (кефир или натуральный йогурт), которые положительно влияют на кишечник.



Орехи способны улучшить настроение / Фото Pexels

У мясе и субпродуктах содержится железо, которое хорошо влияет на иммунитет и настроение в целом. Выбирайте красные сорта мяса на обед (порция 150 граммов) и сочетайте их с овощами. Белые сорта мяса подходят на ужин.

Еще повышают уровень серотонина бобовые. С их помощью можно контролировать уровень сахара. По словам диетолога, если добавлять эти продукты в свой рацион в течение дня, то уже через некоторое время можно будет почувствовать себя счастливее.