Эти 5 продуктов только забирают у вас энергию, предупреждают диетологи

Если вы хотите съесть что-то быстрое, чтобы зарядиться энергией на последующий день, вам нужно избегать нескольких продуктов. Они только заставят вас чувствовать себя более уставшими.

Спады энергии в течение дня могут быть чрезвычайно неприятными и привести к тому, что вы не сможете быть такими продуктивными, как вам этого хочется, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Никогда не делайте этого с волосами: накличете беду и проблемы

Сладкие напитки

Диетолог Кэти Янечек убеждена, что если вы хотите выпить сладкого чая, лимонада, подслащенной воды и т.д., будьте готовы к тому, что это может существенно снизить уровень вашей энергии. Учитывайте то, что одна банка газированной сладкой воды содержит примерно 10 чайных ложек сахара, и это точно не пойдет вам на пользу.

Фруктовые соки

Многие ошибочно верят в то, что фруктовые соки из магазинов полезны, но это не так. Даже если на этикетке указано, что сок не содержит добавленного сахара, сам ультраобработанный характер этого напитка предполагает почти полное отсутствие клетчатки, и это оставляет вас только с природным сахаром.

В каждой чашке сока вы найдете примерно 5 – 9 ложек сахара.

Еда из белой муки

Кто не любит сладкую или соленую белую булку? Вот только ожидать, что она наполнит вас энергией не стоит – еда, изготовленная из белой муки, наполнена рафинированными углеводами.



Белый хлеб не является очень полезным / Фото Pexels

Такие блюда могут быть вкусными, но они не дадут вам стабильной энергии, которую вы, вероятно, ищете.

Чипсы

Это – ультраобработанные рафинированные углеводы, которые также содержат насыщенные жиры, масла и трансжиры, которые могут влиять на уровень холестерина в вашей крови. Поэтому употреблять такие продукты ради прилива энергии не стоит, потому что вы его просто не почувствуете.

Шоколад и конфеты

Эти сладости, к сожалению, также содержат очень много сильно обработанных ингредиентов, и это не лучшие закуски, если вы хотите предотвратить всплеск уровня сахара в крови. Впрочем, это не значит, что лакомиться сладостями нельзя – но стоит делать это в меру и сочетать со здоровой, сбалансированной пищей.