Ці 5 продуктів тільки забирають у вас енергію, попереджають дієтологи

Якщо ви хочете з'їсти щось швидке, аби зарядитися енергією на подальший день, вам потрібно уникати кількох продуктів. Вони тільки змусять вас відчувати себе більш втомленими.

Спади енергії протягом дня можуть бути надзвичайно неприємними та призвести до того, що ви не зможете бути такими продуктивними, як вам цього хочеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Солодкі напої

Дієтологиня Кеті Янечек переконана, що якщо ви хочете випити солодкого чаю, лимонаду, підсолодженої води тощо, будьте готові до того, що це може суттєво знизити рівень вашої енергії. Зважайте на те, що одна банка газованої солодкої води містить приблизно 10 чайних ложок цукру, і це точно не піде вам на користь.

Фруктові соки

Чимало людей помилково вірять у те, що фруктові соки з магазинів корисні, але це не так. Навіть якщо на етикетці вказано, що сік не містить доданого цукру, сам ультраоброблений характер цього напою передбачає майже повну відсутність клітковини, і це залишає вас тільки з природним цукром.

У кожній чашці соку ви знайдете приблизно 5 – 9 ложок цукру.

Їжа з білого борошна

Хто не любить солодку чи солону білу булку? Ось тільки очікувати, що вона наповнить вас енергією не варто – їжа, виготовлена з білого борошна, наповнена рафінованими вуглеводами.



Білий хліб не є дуже корисним / Фото Pexels

Такі страви можуть бути смачними, але вони не дадуть вам стабільної енергії, яку ви, певно, шукаєте.

Чипси

Це – ультраоброблені рафіновані вуглеводи, які також містять насичені жири, олії та трансжири, які можуть впливати на рівень холестерину у вашій крові. Тож вживати такі продукти заради приливу енергії не варто, бо ви його просто не відчуєте.

Шоколад та цукерки

Ці солодощі, на жаль, також містять дуже багато сильно оброблених інгредієнтів, і це не найкращі закуски, якщо ви бажаєте запобігти сплеску рівня цукру в крові. Втім, це не значить, що ласувати солодощами не можна – але варто робити це в міру та поєднувати зі здоровою, збалансованою їжею.