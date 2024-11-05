Наші предки були переконані, що волосся може накопичувати і життєву силу людини, і її досвід, і через це ставитися до нього потрібно надзвичайно дбайливо, повідомляє 24 Канал. А також бути з ним варто надзвичайно обережними, адже так легко необачними діями притягнути до себе лихо.

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Стрижка

Вважалося, що стригти дитину до одного року категорично заборонено. А перший зрізаний локон завжди поміщали у тканинний мішечок та зберігали, як оберіг. І, звісно ж, зрізане волосся ніколи не можна кидати у воду.

Вважалося, що з течією вода може забрати й вашу долю. Також є й неприємна прикмета про те, що змите у раковину волосся може принести на старості лисину. Якщо закопати його, то це віщує хворобу. Викидати теж не можна, адже тоді очікуватиме головний біль. Це вже не кажучи про те, що через зрізані локони можна навести на людину порчу.

Волосся на гребінці

Після розчісування волосся з гребінця потрібно обов'язково прибирати. І мовиться тут не тільки про порядок та гігієну: предки були переконані, що залишене на гребінці волосся може призвести до розладу в сім'ї.



Волосся не можна залишати на гребінці / Фото Pexels

Те саме стосується і волосся на підлозі – якщо воно валяється у хаті, це може призвести до багатьох неприємних наслідків, зокрема і до привернення біди та нещастя у своє життя.

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Миття голови

Вважається, що на церковні свята краще не мити голову. Також не радять це робити студентам напередодні іспитів: це начебто може "вимити" усе вивчене.