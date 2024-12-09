Они поглощают влагу из воздуха: 5 растений, которые можно поставить в ванной

Кому не хочется зайти в ванную комнату и оказаться среди зеленого оазиса? Вот только микроклимат этой комнаты подходит далеко не для всех цветов.

Когда начинается зима, все больше людей начинают замечать конденсат на окнах и общий избыток влаги не только в ванной, но и во всем доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes&Gardens.

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Орхидея

Орхидеи – это любимые классические комнатные растения многих людей. Вы можете выбрать вид и цвет цветка по своему вкусу. И несмотря на то, что эти растения печально известны тем, что требуют достаточно много ухода, они просто будут процветать во влажных условиях.

Папоротник

Папоротник обычно представляют как лесное растение, растущее под кронами деревьев, однако на самом деле существует немало декоративных сортов, которые растут в помещении и могут изрядно способствовать поглощению влаги.

Еще одно преимущество – папоротники прекрасно переносят слабое освещение, поэтому ванна может стать для них практически идеальным помещением.



Папоротник можно поставить в ванной / Фото Pexels

Потос

Это растение как никакое другое поможет урегулировать уровень влаги: оно невероятно выглядит, может вытягивать из воздуха не только влагу, но и токсины, и практически не требует ухода.

Бромилиевые

Это комнатное растение также происходит из тропического климата и особенное своими яркими цветами и восковыми цветами. Оно привыкло к росту в высоком уровне влажности. Цветок любит солнце и полив, поэтому никогда не позволяйте почве полностью высохнуть.

Фикус

Эти большие растения могут невероятно быстро впитывать влагу и помогут вам справиться с нежелательным конденсатом. Им нужен непрямой свет и совсем немного ухода. Лучше поливать растение только тогда, когда верхние несколько сантиметров почвы уже просохнут.