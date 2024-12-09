Вони поглинають вологу з повітря: 5 рослин, які можна поставити у ванній

Кому не хочеться зайти у ванну кімнату та опинитися серед зеленого оазису? Ось тільки мікроклімат цієї кімнати підходить далеко не для усіх квітів.

Коли починається зима, все більше людей починають помічати конденсат на вікнах та загальний надлишок вологи не тільки у ванній, але й в усьому домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes&Gardens.

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Орхідея

Орхідеї – це улюблені класичні кімнатні рослини багатьох людей. Ви можете обрати вид та колір квітки до свого смаку. І попри те, що ці рослини сумнозвісно відомі тим, що вимагають досить багато догляду, вони просто процвітатимуть у вологих умовах.

Папороть

Папороть зазвичай уявляють як лісову рослину, що росте під кронами дерев, проте насправді існує чимало декоративних сортів, які ростуть у приміщенні та можуть неабияк сприяти поглинанню вологи.

Ще одна перевага – папороті чудово переносять слабке освітлення, тож ванна може стати для них практично ідеальним приміщенням.



Папороть можна поставити у ванній / Фото Pexels

Потос

Ця рослина як жодна інша допоможе врегулювати рівень вологи: вона неймовірно виглядає, може витягувати з повітря не тільки вологу, але й токсини, і практично не потребує догляду.

Бромілієві

Ця кімнатна рослина також походить з тропічного клімату і особлива своїми яскравими кольорами та восковими квітами. Вона звикла до росту у високому рівні вологості. Квітка любить сонце та полив, тож ніколи не дозволяйте ґрунту повністю висохнути.

Фікус

Ці великі рослини можуть неймовірно швидко вбирати вологу та допоможуть вам впоратися із небажаним конденсатом. Їм потрібне непряме світло та зовсім трохи догляду. Краще поливати рослину тільки тоді, коли верхні кілька сантиметрів ґрунту вже просохнуть.