Эти 5 растений впитывают влагу и предотвращают плесень в доме

Оказывается, определенные растения могут не только украшать ваш дом, но и действовать как естественные осушители для воздуха. Поэтому осенью будет очень полезно держать их в доме.

Со снижением температуры при увеличении количества осадков можно ожидать и сырости в помещении, а также повышаются и риски появления плесени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Спатифиллум

Спатифиллум, который также называется "женское счастье", известен не только своими невероятными белыми цветами и выносливостью, но и тем, что может прекрасно фильтровать воздух и поглощать влагу.

Растение будет процветать в сырых комнатах с непрямым солнечным светом, а это делает его идеальным вариантом для кухни или ванной комнаты.

Пальмы

Они могут быть не совсем простыми в выращивании, однако некоторые сорта этих экзотических растений не только предлагают пышную зелень, но также и впитывают влагу из воздуха. Также пальмы могут хорошо расти в местах со слабым освещением и стать прекрасным дополнением практически к любому интерьеру.

Орхидеи

Конечно же, орхидеи в основном сажают дома для того, чтобы насладиться их невероятным и ярким цветением. Впрочем, вы можете получить еще один дополнительный бонус – они будут поглощать влагу, а это делает их идеальными кандидатами на место на подоконнике в кухне.



Орхидеи можно выращивать для уменьшения влажности / Фото Pexels

Растение-паук

Это растение неприхотливое в уходе и достаточно устойчивое, а также может эффективно контролировать влажность в помещении, кроме того, может действовать и как естественный очиститель воздуха.

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Ее адаптивность делает ее идеальной практически для любого уголка вашего дома.

Стрелитция

Благодаря невероятным экзотическим цветам и пышным листьям растение может не только добавить интересных акцентов в ваш дом, но и работать на очистку воздуха в вашем доме и уменьшение в нем влажности.