Ці 5 рослин всмоктують вологу та запобігають плісняві в домі

Виявляється, певні рослини можуть не тільки прикрашати вашу оселю, але й діяти як природні осушувачі для повітря. Тож восени буде дуже корисно тримати їх у домі.

Зі зниженням температури за збільшенням кількості опадів можна очікувати й на вогкість у приміщенні, а також підвищуються і ризики появи цвілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Спатифілум

Спатифілум, який також має назву "жіноче щастя", відомий не тільки своїми неймовірними білими квітами та витривалістю, але й тим, що може чудово фільтрувати повітря та поглинати вологу.

Рослина буде процвітати у вогких кімнатах з непрямим сонячним світлом, а це робить її ідеальним варіантом для кухні чи ванної кімнати.

Пальми

Вони можуть бути не зовсім простими у вирощування, проте деякі сорти цих екзотичних рослин не тільки пропонують пишну зелень, але також і вбирають вологу з повітря. Також пальми можуть добре рости у місцях із слабким освітленням та стати чудовим доповненням практично до будь-якого інтер'єру.

Орхідеї

Звісно ж, орхідеї здебільшого садять вдома для того, аби насолодитися їхнім неймовірним та яскравим цвітінням. Втім, ви можете отримати ще один додатковий бонус – вони будуть поглинати вологу, а це робить їх ідеальними кандидатами на місце на підвіконні у кухні.



Орхідеї можна вирощувати для зменшення вологості / Фото Pexels

Рослина-павук

Ця рослина невибаглива у догляді та досить стійка, а також може ефективно контролювати вологість у приміщенні, окрім того, може діяти і як природний очищувач повітря.

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Її адаптивність робить її ідеальною практично для будь-якого куточка вашого дому.

Стрелітція

Завдяки неймовірним екзотичним квітам та пишному листю рослина може не тільки додати цікавих акцентів у вашу оселю, але й працювати на очищення повітря у вашому домі та зменшення у ньому вологості.