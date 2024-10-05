Сезон посадок на грядках и садоводства уже завершился, впрочем в домашних условиях вы можете вырастить несколько трав, которые прекрасно будут расти в осенне-зимний период, пишет Gardening Know How.

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Розмарин

Это растение можно выращивать в контейнерах. Сажать розмарин нужно в почвенную смесь без торфа. Контейнер надо использовать тот, который имеет много дренажных отверстий.

Мята

Растение растет хорошо на любой почве, но его надо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Когда заметите, что верхний слой почвы высохнет, подлейте его снова. Мята любит солнце, поэтому не надо ее держать в тени.



Мята может расти в горшке даже осенью / Фото Pexels

Тимьян

Эта пряная трава любит дренированную, почти песчаную почву. Тимьян надо регулярно подливать, но не очень часто.

Шалфей

Травянистое растение можно высаживать в горшках с дренажными отверстиями. Шалфей будет хорошо расти даже в покупной почве или садовой земле. Поливать растение надо тогда, когда почва сухая на ощупь.

Майоран

Это растение надо часто подливать, чтобы оно хорошо укоренилось, а потом можно оставлять без подливания длительное время. В горшках должна быть хорошая почва, чтобы майоран хорошо рос.