Сезон посадок на грядках та садівництва вже завершився, втім в домашніх умовах ви можете виростити кілька трав, які чудово будуть рости в осінньо-зимовий період, пише Gardening Know How.

Читайте також Які дерева висадити біля дому: вони не пошкодять фундамент та мощення

Розмарин

Цю рослину можна вирощувати в контейнерах. Садити розмарин потрібно в ґрунтову суміш без торфу. Контейнер треба використовувати той, який має багато дренажних отворів.

М’ята

Рослина росте добре на будь-якому ґрунті, але її треба постійно підтримувати у вологому стані. Коли помітите, що верхній шар ґрунту висохне, підлийте його знову. М’ята любить сонце, тому не треба її тримати в тіні.



М'ята може рости в горщику навіть восени / Фото Pexels

Чебрець

Ця пряна трава любить дренований, майже піщаний ґрунт. Чебрець треба регулярно підливати, але не дуже часто.

Шавлія

Трав’янисту рослину можна висаджувати в горщиках з дренажними отворами. Шавлія буде добре рости навіть в купованому ґрунті чи садовій землі. Поливати рослину треба тоді, коли ґрунт сухий на дотик.

Майоран

Цю рослину треба часто підливати, щоб вона добре вкорінилася, а потім можна залишати без підливання тривалий час. У горщиках повинен бути хороший ґрунт, щоб майоран добре ріс.