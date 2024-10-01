Дуже часто власникам будинків доводиться зіштовхуватися з проблемою коріння дерев, що проростає під фундаментом дому, огорожі та господарських будівель та руйнують їх. Втім, цих проблем не виникне, якщо правильно обрати дерева, пише "Яскрава клумба".

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Калина

Цей кущ не тільки красивий, але й швидко росте та виглядає надзвичайно ефектно. Ось ще один бонус: він не пошкодить ваш фундамент, навіть якщо ви посадите його зовсім близько до дому, ще й ягодами обдарує. Ви можете обирати і плодові сорти, і декоративні.

Бузок

Він має розвинену кореневу систему, та попри усі чутки, повністю безпечний для фундаменту будинку. Окрім того, кущ має неймовірне цвітіння, але гарно виглядатиме не тільки навесні, але й тоді, коли залишається зовсім без суцвіть.

Сакура

Це дерево прикрашатиме вашу присадибну ділянку неймовірним цвітінням, а коренева система рослини нездатна пошкодити фундамент дому чи огорожі. Тож ви можете висаджувати сакури навколо хати без жодних побоювань.



Сакуру можна садити біля дому / Фото Pexels

Декоративна шовковиця

Ці дерева відрізняються від звичайної шовковиці своєю компактністю. Вони також швидко ростуть та неймовірно виглядатимуть у дворі через красиву плакучу крону. Окрім того, декоративність шовковиці зовсім не завадить їй радувати вас ще й смачними ягодами.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Декоративна яблуня

Ці дерева також можуть похвалитися своєю компактністю, а також махровими рожевими та червоними квітами. Окрім того, відрізняється у декоративних яблунь не тільки розмір, але й колір листя – воно багряне.