Как и что лучше посадить в июле – расскажет 24 Канал.

Смотрите также 4 знака, что нужно подкормить огород: большинство людей их не замечают

Что стоит знать о посадке в июле

В июле почва часто пересушенная, поэтому стоит позаботиться о регулярном поливе. А высокая температура и вредители – еще одна причина не забывать о мульчировании и биозащите.

Кстати, найти удобрения по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Какие культуры стоит сажать в июле

Редис, укроп, шпинат, руккола

Быстрорастущие зеленые культуры идеальны для июльского посева. Их можно высевать каждые 10 – 14 дней до августа включительно.

Фасоль, свекла, морковь морковь

Эти овощи созревают за 60 – 80 дней. Если посадить их в первой половине июля, то успеете получить урожай до первых заморозков.



В июле можно посадить морковь / Фото Unsplash

Брокколи, цветная капуста, пекинская капуста

Саженцы или семена этих культур стоит высаживать в середине лета – они хорошо растут в умеренной температуре и лучше переносят короткие дни.

Редька, дайкон

Эти культуры высевают во второй половине июля – тогда они не пойдут в стрелку, а дадут сочный корнеплод.

Салаты и горчица

Листовые овощи быстро прорастают и не боятся короткого светового дня. А горчица еще и прекрасно обеззараживает почву.

Интересно! Ранее мы рассказывали о самых простых овощах для ленивых дачников, за которыми можно вообще не ухаживать. Конечно же, говорится о редисе, дайкон, редьку, фасоль, горох, шпинат, рукколу, лук на зелень, укроп и петрушку.