Як і що краще посадити у липні – розкаже 24 Канал.

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Що варто знати про посадку у липні

У липні ґрунт часто пересушений, тож варто подбати про регулярний полив. А висока температура і шкідники – ще одна причина не забувати про мульчування та біозахист.

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Які культури варто садити в липні

Редис, кріп, шпинат, рукола

Швидкорослі зелені культури ідеальні для липневого посіву. Їх можна висівати кожні 10 – 14 днів до серпня включно.

Квасоля, буряк, морква

Ці овочі дозрівають за 60 – 80 днів. Якщо посадити їх у першій половині липня, то встигнете отримати врожай до перших заморозків.



У липні можна посадити моркву / Фото Unsplash

Броколі, цвітна капуста, пекінська капуста

Саджанці або насіння цих культур варто висаджувати в середині літа – вони добре ростуть у помірній температурі й краще переносять коротші дні.

Редька, дайкон

Ці культури висівають у другій половині липня – тоді вони не підуть у стрілку, а дадуть соковитий коренеплід.

Салати та гірчиця

Листові овочі швидко проростають і не бояться короткого світлового дня. А гірчиця ще й чудово знезаражує ґрунт.

Цікаво! Раніше ми розповідали про найпростіші овочі для лінивих дачників, за якими можна взагалі не доглядати. Звичайно ж, мовиться про редис, дайкон, редьку, квасолю, горох, шпинат, руколу, цибулю на зелень, кріп та петрушку.