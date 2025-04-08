Вербная неделя – это очень важный период для садоводов и огородников, сообщает 24 Канал. Есть растения, которые нужно высадить, а еще несколько, от посадки которых лучше отказаться.

Интересно Яйца будут ярче, чем раньше: 5 полностью натуральных красителей

Что посадить в Вербную неделю?

Предки верили, что Вербная неделя – это не лучшее время для различных посадок. Вроде все, посаженное в этот период, будет расти, как ива – то есть пойдет в ботву и листья, а урожай будет небольшим.

Впрочем, это не значит, что в течение всей недели нужно сидеть, сложа руки – можно заняться уборкой участка, внесением удобрений и удалением сорняков. А если весна выдалась поздней, можно высаживать некоторые культуры.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о важных делах, которые нужно выполнить до Вербного воскресенья.

В частности, советуют высадить капусту, огурцы, кабачки, тыквы, горох.

Также считается, что Вербная неделя – это достаточно благоприятное время для посева цветов. Поэтому можно смело высаживать такие растения:

пионы;

бархатцы;

ирисы;

календула;

лекарственные растения;

зеленые травы – базилик, розмарин.



На Вербную неделю можно высеять цветы / Фото Pexels

Что нельзя сажать на Вербную неделю?

Предки верили, что на этой неделе лучше не сажать картофель, ведь будет плохо храниться потом. На Вербной неделе также запрещено сеять свеклу, ведь будут ликующие, как ива.

Впрочем, опытные агрономы советуют прежде всего ориентироваться на погоду – ведь только она подскажет, стоит ли сажать те или иные культуры.