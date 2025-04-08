Вербний тиждень – це дуже важливий період для садівників та городників, повідомляє 24 Канал. Є рослини, які потрібно висадити, а ще кілька, від посадки яких краще відмовитися.

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Що посадити у Вербний тиждень?

Предки вірили, що Вербний тиждень – це не найкращий час для різноманітних посадок. Начебто усе, посаджене в цей період, ростиме, як верба – тобто піде в бадилля та листя, а урожай буде невеликим.

Втім, це не значить, що протягом усього тижня потрібно сидіти, склавши руки – можна зайнятися прибиранням ділянки, внесенням добрив та видаленням бур'янів. А якщо весна видалася пізньою, можна висаджувати деякі культури.

До речі, раніше ми вже розповідали про важливі справи, які потрібно виконати до Вербної неділі.

Зокрема, радять висадити капусту, огірки, кабачки, гарбузи, горох.

Також вважається, що Вербний тиждень – це досить сприятливий час для посіву квітів. Тож можна сміливо висаджувати такі рослини:

півонії;

чорнобривці;

іриси;

календула;

лікарські рослини;

зелені трави – базилік, розмарин.



На Вербний тиждень можна висіяти квіти / Фото Pexels

Що не можна садити на Вербний тиждень?

Предки вірили, що цього тижня краще не садити картоплю, адже буде погано зберігатися потім. На Вербному тижні також заборонено сіяти буряки, адже будуть ликуваті, як верба.

Втім, досвідчені агрономи радять передусім орієнтуватися на погоду – адже тільки вона підкаже, чи варто садити ті чи інші культури.