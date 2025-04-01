Вербна неділя – це важливе християнське свято, що відзначається за тиждень до Великодня та є частиною Страсного тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І є кілька справ, які потрібно встигнути виконати до нього.

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Що потрібно зробити до Вербної неділі?

Вважається, що в останній тиждень перед Великоднем робити ніякої важкої роботи не можна, а тому господарям потрібно встигнути прибрати в домі до Вербної неділі. Варто до нього дня навести лад не тільки у квартирі чи хаті, але й у дворі та на городі. Адже за повір'ями заносити освячену вербу потрібно у чисто прибрану оселю.

До речі, ми вже розповідали, коли потрібно мити вікна перед Великоднем, аби привабити в дім щастя та гроші.

Окрім того, до Вербної неділі потрібно встигнути посповідатися. Пращури вірили, що в останній тиждень перед Великоднем сповідатися йдуть тільки найбільші грішники.

Заготуйте до Вербної неділі і вербу, що будете нести до церкви на освячення. Церковні канони стверджують, що люди мають приходити до храму зі своєю вербою, адже колись люди вітали Ісуса Христа своїми пальмовими гілками.

Прибирання в домі
До Вербної неділі потрібно прибрати в домі / Фото Pexels

Традиція також стверджує, що гілочки верби збирати потрібно напередодні, у Лазареву суботу. Обов'язково йти потрібно на сніданку та обирати молоде дерево без пошкоджень.

А ось торішні гілочки верби до Вербної неділі потрібно спалити. Цілий рік вони слугували оберегом дому, тож викидати їх не можна. Попіл, що залишиться від спалювання, потрібно викинути у воду, але не стоячу, а протічну.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вірили також, що до Вербної неділі обов'язково потрібно висадити одну культуру – а саме горох. Якщо посадити його у Лазареву суботу, він вродить неймовірно добре.