Не засохнут и не погибнут: посадите эти 5 растений под орехом

Если у вас на участке растет орех, вы уже могли заметить, что под ним почти все растет довольно плохо – а все из-за того, что дерево выделяет одно вредное соединение.

Юглон – это химическое вещество, что может помешать росту достаточно большого количества растений, и именно его орех выделяет в почву вокруг себя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Именно поэтому не советуют сажать орех в саду – ведь под ним почти ничего не будет расти.

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Но если грецкий орех уже занимает большой участок в вашем дворе или в саду, не стоит отчаиваться – есть несколько растений, которые будут расти даже под ним.

Ирисы

Поздней весной ничего на клумбе не может превзойти по яркости и красоте ирисы, с его пышными, большими голубовато-фиолетовыми цветами, подчеркивающими желтые полоски.

Ирисы любят, когда почва немного влажная – как и грецкий орех. Из-за похожих потребностей и способности переносить тень ирисы становятся идеальными кандидатами на посадку под орехом.



Ирисы можно сажать под орехами / Фото Pexels

Хосты

Одно из больших преимуществ хост – существует немало видов этих растений, и вы можете подобрать тот, что придется вам больше всего по душе. Кроме того, они хорошо переносят тень и хорошо растут под деревьями.

Хосты также не боятся влияния юглона, и поэтому их можно смело сажать под орехами, чтобы создать хороший зеленый покров.



Хосты прекрасно растут в тени / Фото Pexels

Папоротник

Если вам нравится нежные листья и яркая зелень, тогда папоротник может стать привлекательным и приятным дополнением к вашему саду, газону или даже огороду. Кроме того, папоротники обычно устойчивы к юглону и прекрасно будут расти в тени от ореха.



Папоротник переносит влияние юглона / Фото Pexels

Эти растения также нуждаются в сырой среде, как и дерево, поэтому их потребности достаточно похожи. Единственный недостаток папоротника – из-за густых зарослей растения он может стать убежищем для вредителей, в том числе и для комаров. Какие еще растения могут скрывать нежелательных насекомых, мы уже рассказывали ранее.

Астры

Существует немало различных видов астр, и вы можете выбрать оттенок себе по вкусу – от голубого и розового до фиолетового и белого. Но независимо от оттенка, все астры прекрасно цветут позже в сезоне, переносят влияние юглона и тень, что создает ореховое дерево.



Астры могут цвести даже в тени ореха / Фото Pexels

Ежевика



Ежевику можно посадить под орехом / Фото Pexels

Несмотря на то, что грецкие орехи могут мешать росту некоторых съедобных растений, есть виды, что выживут даже несмотря на влияние юглона. И ежевика – это как раз один из таких видов. Впрочем, учитывайте то, что грецкие орехи могут создавать достаточно густую тень, поэтому урожайность плодовых культур в таком месте может быть несколько ниже.