Всего несколько садовых манипуляций обеспечат растениям хороший рост весной, пишет 24 Канал со ссылкой на GardeningKnowHow. У большинства дачников растут теплолюбивые растения, которым небольшая подготовка к зиме только пойдет на пользу.

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Молодые деревья

Утеплять на зиму обязательно надо именно молодые деревья, особенно фруктовые. Важно лишь избегать обрезания, которое приведет к новому росту. Нужно обернуть нижнюю часть дерева или создать конструкцию вокруг ствола с помощью колышков и обернуть их мешковиной.

Розы

До морозов обрежьте все побеги розы, которые имеют больной вид. После первых заморозков кусты нужно замульчировать или обернуть сеткой, наполнив ее листьями или соломой для дополнительной защиты.



Розы надо замульчировать на зиму / Фото Pexels

Ягоды

На зиму надо замульчировать клубнику и не спешить раскрывать ее весной, поскольку низкие температуры в начале весны могут повредить почки.

Чтобы уменьшить повреждения от холода, стоит обрезать стебли малины и ежевики, а в следующем году ягоды будут развиваться на новых побегах. Кусты черники надо защитить мульчей. Нежный сорт винограда стоит покрыть почвой и мульчей, пригнув лозы к земле.

Летние луковицы

Перед зимой надо выкопать георгины, гладиолусы и бегонии. Встряхните почву и дайте им высохнуть в прохладном затененном месте несколько дней. После высыхания их надо хранить в контейнере с торфяным мхом и опилками, которые помогут поддерживать влажность. Контейнер должен стоять в прохладном месте при температуре от 4 до 10 °C. Весной здоровые луковицы будут готовы к пересадке.

Травы

Многие травы переживают заморозки, однако базилик не сможет выжить, поэтому его надо собрать и занести в помещение. Орегано и петрушку на ночь можно накрывать простой простыней.