Всього кілька садових маніпуляцій забезпечать рослинам гарне зростання навесні, пише 24 Канал з посиланням на GardeningKnowHow. У більшості дачників ростуть теплолюбиві рослини, яким невеличка підготовка до зими лише піде на користь.

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Молоді дерева

Утепляти на зиму обов’язково треба саме молоді дерева, особливо фруктові. Важливо лише уникати обрізання, яке призведе до нового зростання. Потрібно обгорнути нижню частину дерева або створити конструкцію навколо стовбура за допомогою кілочків й обгорнути їх мішковиною.

Троянди

До морозів обріжте всі пагони троянди, які мають хворий вигляд. Після перших заморозків кущі потрібно замульчувати чи обгорнути сіткою, наповнивши її листям чи соломою для додаткового захисту.



Троянди треба замульчувати на зиму / Фото Pexels

Ягоди

На зиму треба замульчувати полуницю й не поспішати розкривати її навесні, оскільки низькі температури на початку весни можуть пошкодити бруньки.

Щоб зменшити пошкодження від холоду, варто обрізати стебла малини та ожини, а наступного року ягоди будуть розвиватися на нових пагонах. Кущі чорниці треба захистити мульчею. Ніжний сорт винограду варто покрити ґрунтом й мульчею, пригнувши лози до землі.

Літні цибулини

Перед зимою треба викопати жоржини, гладіолуси та бегонії. Струсіть ґрунт та дайте їм висохнути в прохолодному затіненому місці кілька днів. Після висихання їх треба зберігати в контейнері з торф’яним мохом й тирсою, які допоможуть підтримувати вологість. Контейнер має стояти в прохолодному місці за температури від 4 до 10 °C. Навесні здорові цибулини будуть готові до пересаджування.

Трави

Чимало трав переживають заморозки, однак базилік не зможе вижити, тому його треба зібрати й занести до приміщення. Орегано та петрушку на ніч можна накривати простим простирадлом.