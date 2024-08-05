Некоторые растения могут удешевить вид вашего сада, и сколько бы вы не пытались придать ему более опрятный и приятный вид, пока эти растения у вас на участке, ничего не удастся.

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Борщевик

Борщевик не только большой, но и имеет инвазивный характер и может чрезвычайно быстро распространяться. Кроме того, он чрезвычайно ядовит и может вызвать серьезные ожоги.

Это растение имеет толстые зеленые стебли с белыми цветками в форме круглого зонтика. Больше всего он встречается возле рек и прудов. Это растение – это сорняк, и от него нужно как можно скорее избавиться.

Будлея

Это растение имеет фиолетовые или белые цветочки небольшого размера с медовым ароматом, а также длинные узкие листья. Будлея может показаться красивым растением, дополняющим сад, однако на самом деле ее корни могут нанести немало вреда участку.

Они могут прорастать даже через кирпичную кладку, а это может в конце концов вылиться в достаточно дорогой ремонт.

Разрыв-трава золотистая

Это растение может вырастать чрезвычайно высокой – до трех метров в высоту. Она также имеет большое экологическое воздействие на среду вокруг и точно не является другом для вашего сада.

Она прекрасно растет в плохом освещении, а потом и сама начинает затенять другие растения и постепенно истощать почву и вытеснять другие культуры.

Рододендрон понтийский

Высаживать растение в дикой природе не стоит, а сажать в своем саду – и подавно. Она чрезвычайно энергичная и токсична для большинства травоядных животных, в том числе и для овец и оленей.

Удалить ее очень сложно, ведь она быстро разрастается и захватывает территорию.

Японская гречиха

Это растение считается инвазивным из-за побегов, которые напоминают бамбук. И она может вырастать до трех метров в высоту, а корни достигает 20 метров от земли и может уничтожать трубы и дренажи, а также ослаблять брусчатку и даже фундамент дома.