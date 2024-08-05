Деякі рослини можуть здешевити вигляд вашого саду, і скільки б ви не намагалися надати йому охайнішого та приємнішого вигляду, поки ці рослини у вас на ділянці, нічого не вдасться.

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Борщівник

Борщівник не тільки великий, але й має інвазивний характер та може надзвичайно швидко поширюватися. Окрім того, він надзвичайно отруйний та може спричинити серйозні опіки.

Ця рослина має товсті зелені стебла з білими квітками у формі круглої парасольки. Найбільше він зустрічається біля річок та ставків. Ця рослина – це бур'ян, і її потрібно якомога швидше позбутися.

Будлея

Ця рослина має фіолетові чи білі квіточки невеликого розміру із медовим ароматом, а також довге вузьке листя. Будлея може видатися гарною рослиною, що доповнює сад, проте насправді її коріння може завдати немало шкоди ділянці.

Воно може проростати навіть через цегляну кладку, а це може зрештою вилитися у досить дорогий ремонт.

Розрив-трава золотиста

Ця рослина може виростати надзвичайно високою – до трьох метрів у висоту. Вона також має великий екологічний вплив на середовище навколо і точно не є другом для вашого саду.

Вона чудово росте у поганому освітленні, а потім й сама починає затінювати інші рослини та поступово виснажувати ґрунт й витісняти інші культури.

Рододендрон понтійський

Висаджувати рослину у дикій природі не варто, а садити у своєму саду – й поготів. Вона надзвичайно енергійна та токсична для більшості травоїдних тварин, зокрема й для овець та оленів.

Видалити її дуже складно, адже вона швидко розростається та захоплює територію.

Японська гречка

Ця рослина вважається інвазивною через пагони, які нагадують бамбук. І вона може виростати до трьох метрів у висоту, а коріння сягає 20 метрів від землю та може знищувати труби та дренажі, а також послаблювати бруківку й навіть фундамент дому.