Эти 5 растений нужно вынести из дома: они навлекают беды и болезни

Эзотерики верят, что в каждом доме обязательно должны быть растения – они не только радуют глаз, но и улучшают энергетику дома. Но к выбору растений нужно относиться ответственно.

Некоторые растения, оказывается, могут не только насыщать воздух кислородом и очищать его, но и притягивать некоторую нежелательную энергию к вашему дому, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы они не приносили вам вред, в жилых помещениях держать их не стоит.

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Кактус

Считается, что держать кактус в гостиной или спальне – это очень плохая примета. Острые колючки этого растения провоцируют конфликты и ссоры, а также могут испортить любовные отношения между людьми.

Также существует примета, что если в доме есть кактус, тогда мужчина может начать прикладываться к бутылке, а женщина – не выйдет замуж.

Кстати, ранее мы рассказывали, в какие дни недели нужно проводить пересадку растений, чтобы она прошла максимально удачно, а растения начали развиваться вдвое быстрее.

Фиалка

Во многих культурах фиалка считается позитивным, приятным растением. Впрочем, существуют о ней и более мрачные приметы. В частности, верят, что если в доме есть много фиалок, тогда женщина выйдет замуж по расчету, а не по любви.

Кроме того, верят, что если фиалка долго не цветет, тогда это предвещает болезни и проблемы владельцу растения.

Фикус

Иногда фикус также называют цветком вдовы, поэтому женщинам не советуют заводить его дома и особенно держать в спальне. Также фикус вроде бы, если разместить его в комнате, где вы спите, может притянуть несчастья и беды в дом.



Фикус не стоит держать в доме / Фото Pexels

Папоротник

О папоротнике есть и приятные, и негативные приметы. С одной стороны, считается, что папоротник отводит устройство и злых людей – они не смогут долго находиться в вашем доме. Однако также люди верят, что папоротник растет за счет жизненных сил своего владельца, и со временем может привести к слабости и болезням.

Сансевиерия

Считается, что это красивое и безопасное на первый взгляд растение может разрушить семейное благополучие и только провоцирует конфликты между людьми в доме.