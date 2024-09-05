С каких овощей нельзя собирать свои семена: урожая не получите

Многие огородники хотят сэкономить и не покупать семена каждый год. Вместо этого они собирают собственные, но провернуть такой трюк можно далеко не со всеми культурами.

Свои семена на самом деле лучше покупных – и с этим утверждением согласится немало дачников. Ведь для себя вы собираете лучшие семена с полностью спелых плодов, и всхожесть у них будет выше. Кроме того, свои семена бесплатные!

Но, к сожалению, далеко не из всех овощей семена можно собирать самостоятельно.

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Овощи, которые переопыляются

Прежде всего вы не должны собирать семена из овощей, которые опыляют пчелы. Почему Это важно для того, чтобы сохранились признаки сорта. Если у вас есть пространственная изоляция примерно в 1 километр, тогда вы могли бы заняться сбором своих семян, и обычно на даче это просто невозможно. И даже в случае, если вы выращиваете только один сорт, скорее всего, ваши соседи выращивают другие, и так произойдет переопыление.

Именно поэтому нельзя собирать семена с тыквенных культур, а именно:

арбузы;

огурцы;

дыни;

тыквы;

кабачки;

патиссоны.

Кстати, последние из этих трех культур могут даже переопыляться между собой. Нельзя собирать семена самостоятельно также и с редиса и редьки. Их выращивают все, и эти культуры часто стрелкуются, поэтому вероятность переопыления чрезвычайно высока.

Также в этом списке есть и кукуруза. Пыльца растения переносит ветер, и на очень большие расстояния, а ее выращиванием занимается слишком много дачников.

Кстати, на семена не годится и репчатый лукя. Его также опыляют пчелы и мухи, а найти растение можно на любом огороде.



Семена можно собирать не со всех растений / Фото Pexels

Гибриды

Еще один момент – это овощи-гибриды, которые обозначают значком F1. Даже если они являются самоопыляемыми, в их потомстве произойдет расщепление признаков, и растения, которые вы получите из семян, уже не будут напоминать родительские.