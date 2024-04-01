Не трогайте их: 4 растения, которые нельзя обрезать весной

Весна - это время для обрезок, однако к этому процессу нужно относиться ответственно. Не все растения нуждаются в ней, и особенно весной.

Некоторые растения любят весенние обрезки и начинают от них расти только лучше. Зато с другими проводить ее категорически не рекомендуют. Поэтому нужно сначала узнать, что можно подрезать, а только потом браться за секатор.

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Для чего нужно обрезать растения

Немало кустарников и деревьев нужно обрезать весной – и вечнозеленые растения, розы, фруктовые деревья, а также большинство виноградных лоз. Ежегодная обрезка – это основной уход за большинством растений. И если его избегать, деревья и кусты могут стать слишком большими и беспорядочными, а цветение со временем уменьшится.

А если у вашего растения есть больные ветви, отказ от обрезки может привести к тому, что растение погибнет. Но не все садовые растения завязывают цветочные почки одновременно. И обрезка некоторых растений провесной не поможет им развиваться лучше.

Общее правило можно сформировать так: если растение зацветает до мая, весной вы не можете обрезать.

Азалия

Если вы хотите насладиться цветением азалии, тогда откажитесь от идеи обрезать ее весной. Это кустарник, который зацветает как раз в это время, а это значит, что цветочные почки завязываются еще прошлым летом.

Азалии – это вечнозеленые или листопадные кустарники, и обрезать их нужно сразу же после цветения.

Дуболистная гортензия

Гортензии обрезать очень сложно, ведь некоторые виды цветут на новой древесине, а некоторые – на старой. И дуболистная гортензия – это многолетний кустарник, что цветет большими гроздьями продолговатых метелок. Цветет он на старой древесине, поэтому вы точно не хотите избавиться от нее весной.

Эти растения обычно обрезают осенью. В любом случае обрезку не стоит проводить до времени, пока цветы не завянут. Впрочем, мертвые и больные ветки можно обрезать сразу же, как вы их увидите.

Сирень

Сирень – это очень популярный декоративный кустарник, который можно встретить едва ли не в любом саду. Но если вы хотите увидеть эффектное цветение, вам стоит подождать начала лета – когда цветы отцветут.

Именно в конце весны кусты наполняются ароматными цветочными гроздьями, которые могут отличаться по цвету – от белого до темно-фиолетового.

Форзиция

Это род листопадных цветущих кустарников, которые принадлежат к семейству оливковых. Многолетние растения популярны тем, что не требуют особого ухода, а также имеют изящную, прямостоячую и изогнутую форму.

Они также известны своими длинными ветвями, которые ранней весной покрываются ярко-желтыми цветами. Стоит также знать, что у форзиции цветки предшествуют листьям, поэтому обрезку растения нужно проводить уже летом, когда оно отцветет.