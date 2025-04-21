Ни в коем случае не подкармливайте эти растения золой: вреда больше, чем пользы
- Зола, богата на калий и фосфор, не подходит для ацидофильных растений, которые нуждаются в кислой почве, таких как редис, щавель, арбузы, вереск, папоротники, ландыши, садовые азалии, гортензии и рододендроны.
- Золу нужно хранить в сухом месте и не смешивать с птичьим пометом, навозом или суперфосфатом, чтобы предотвратить потерю питательных свойств и снижение содержания азота.
Зола – это очень эффективное и полезное удобрение, и из-за этого его любит немало садоводов и огородников. Вот только, к сожалению, в некоторых случаях она приносит один только вред.
Пепел – это подкормка, богатая на калий и фосфор, а это два основных элемента, которые обычно нужны растениям для роста и развития, сообщает 24 Канал. Вот только для некоторых растений он не будет полезным, поэтому применять его следует осторожно.
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Какие растения нельзя подпитывать золой?
Зола – это удобрение, что раскисляет почву. И, конечно, большинство растений на огороде предпочитают слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы. Впрочем, есть небольшая группа растений, которую называют ацидофилами – и лучше они растут в кислой земле.
Поэтому золой подпитывать их совсем не советуют.
- Огородные культуры. Древесной золой нельзя подпитывать редис, щавель, арбузы – для них кислая почва работает лучше всего.
- Цветы. Из цветущих растений есть даже больше таких, что не любят подкормки почвы. В частности, избегать его нужно во время удобрения вереска, папоротника, ландышей, садовой азалии, гортензии и рододендронов.
Не все растения можно подпитывать золой / Фото Pexels
Как нельзя подпитывать пеплом?
Для того, чтобы подпитка пеплом принесла пользу – даже для тех растений, на которых можно его использовать – нужно знать несколько правил использования пепла как удобрения.
Прежде всего, хранить его нужно в сухом месте. Учитывайте, что если он намокнет, начнет терять все свои питательные свойства, и из него выйдет калий, который является одним из самых ценных элементов в составе удобрения. Кроме того, золу нельзя смешивать с птичьим пометом и навозом, ведь зола только сделает предыдущие подкормки бесполезными, снижая содержание азота в них.
Кстати, весной нужно задуматься не только о подкормке огорода пеплом, но и о посадке картофеля. Какие клубни лучше выбрать для этого – большие или маленькие, мы уже рассказывали ранее.
Пепел, будучи щелочным, способствует испарению азота из органических удобрений. Азот тогда превращается в газообразный аммиак и испаряется в атмосферу, снижая эффективность органики. Поэтому золу и органические удобрения нужно вносить в разное время.
Кроме того, не советуют также сочетать и подкормки золой и суперфосфатом – в таком случае фосфор будет плохо усваиваться. Не вносят золу и вместе с доломитовой мукой – все эти препараты снижают кислотность почвы. И если внести их вместе, получите двойной эффект, который может стать губительным для растений.