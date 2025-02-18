Если вы хотите, чтобы ваш весенний сад был здоровым и поразил пышным цветением различных растений, нужно разобраться с тем, какие растения где сажать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Подсолнухи

Подсолнухи – такие же жизнерадостные растения, как и нарциссы, но сочетать эти два растения на одной клумбе не стоит. Подсолнечник может существенно истощить почву с питательными веществами, и нарциссу ничего не достанется. Кроме того, высокий, густой рост подсолнухов также может блокировать солнечный свет для нарциссов, а это ослабит рост их луковиц.

Зимний жасмин

Жасмин и нарциссы также не советуют сажать слишком близко – это может вызвать немало проблем. Куст не то чтобы совсем несовместим с нарциссами, но он имеет тенденцию расти до довольно большого размера, и это может затенить ваши любимые цветы. Поэтому лучше держать их разделенными.

Кленовые деревья

Посадка нарциссов у ствола деревьев может выглядеть красиво, но сажать их прямо под кленами точно не стоит. Как правило, клены конкурируют с нарциссами за воду и питательные вещества, а это затрудняет рост растений.

Корни клена также может помешать росту луковиц и не даст цветам возвращаться из года в год.

Розы

Эти растения могут сосуществовать, если это необходимо, но ни одно из них не раскроется на полную красоту. Розы прекрасно растут на дренированных почвах, богатых питательными веществами, и требуют постоянного внесения удобрений.



Розы нельзя сажать возле нарциссов / Фото Pexels

А вот нарциссам столько подкормок не нужно, и от чрезмерного их количества они могут даже пострадать.

Тюльпаны

Эти весенние луковицы могут показаться замечательным растением-компаньоном для нарциссов, однако высадить их рядом будет не лучшим решением. Тюльпаны будут конкурировать с нарциссами за питательные вещества, и поэтому оба цветка не смогут расти полноценно.