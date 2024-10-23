Эти 3 вида растений нужно обрезать прямо сейчас: в следующем году станут вдвое пышнее

Конец осени может показаться спокойным сезоном для садоводов, но есть еще несколько задач, которые нужно выполнить перед наступлением холодов.

Цель обрезки растений в саду осенью – это удаление мертвых, больных или поврежденных стеблей и веток. Это также называют санитарной обрезкой, и пропускать эту задачу точно не стоит, ведь это будет способствовать лучшему росту растений, пишет Express.

Интересно Готовим розы к зиме: как их сейчас обрезать для пышного цветения впоследствии

Декоративные деревья

Эксперты убеждены, что декоративные лиственные деревья просто-таки требуют обрезки перед зимой, ведь тогда они находятся в фазе покоя, и это уменьшит стресс для растения и позволит деревьям сосредоточиться на восстановлении и новом росте весной.

С ноября по март можно заниматься удалением меньших ветвей, чтобы получить чистые стебли без лишних сухих и больных побегов. Так вы не только улучшите форму дерева, но и обеспечите ему лучший рост.

Но будьте осторожны, чтобы проредить ветви, но не срезать всю крону, которая помогает сохранить естественный и сбалансированный вид растений.



Декоративные деревья нужно обрезать осенью / Фото Pexels

Вечнозеленые кусты

Зима – это идеальное время для обрезки всех вечнозеленых кустов, и особенно тех, что переросли свое пространство или стали слишком большими. Это обрезка для обновления, поэтому нужно начать с удаления мертвых и поврежденных ветвей, ведь это поможет укрепить здоровье куста и предотвратить его дальнейшие болезни.

Также нужно проредить старые ветви, чтобы на куст могло попадать больше солнца и через него свободно проходил поток воздуха.

Плодовые деревья

Фруктовые деревья нуждаются в ежегодной обрезке, если вы хотите каждый раз получать богатый урожай. К тому же это помогает контролировать их размер и поддерживать здоровье растений. Без обрезки они могут стать слишком высокими и громоздкими, а это усложнит и уход за ними, и сбор плодов.

Для получения наилучшего результата обрезать их нужно уже тогда, когда деревья перейдут в состояние покоя.