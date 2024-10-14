Какие растения нужно обязательно обрезать осенью: без этого они будут расти хуже

С началом октября может казаться, что все садовые работы уже позади. Впрочем, это еще не совсем так, ведь некоторые растения в вашем саду требуют немедленного внимания. И лучше не медлить с обрезкой, ведь промедление может привести к плохому росту растений в будущем.

Большинство людей считают, что единственная важная обрезка – это та, что проводится в конце зимы, или уже рано весной. Впрочем, укорачивание длины некоторых многолетних растений нужно проводить еще и осенью, пишет Real Simple.

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Пионы

Пионы – это растения, что могут быть подвержены заболеваниям, поэтому осенняя обрезка может быть полезной для того, чтобы уберечь их до следующего года. Кроме того, после заморозков растения могут загнивать, и если оставить их без обрезки, на весну у вас останется непривлекательный беспорядок, который привлечет только больше болезней.

Эхинацея

Эхинацея может спокойно перезимовать, ведь цветы вырастают из семян и служат пищей для птиц. Но если вы хотите контролировать рост своей клумбы, тогда вам нужно удалить некоторые цветы, или же и их все после того, как они отцветут. А если хотите достичь более чистого сада, также советуют срезать стебли растения до земли для свежего роста в следующем году.

Флоксы

Флоксы – это те растения, которые особенно подвержены мучнистой росе, поэтому осенняя обрезка может уменьшить вероятность развития этой болезни на ваших цветах. После того, как начнутся первые сильные морозы, вы можете обрезать растение прямо у земли и оставить только несколько сантиметров, чтобы вы легко заметили его весной.

Лилии

Лилии оставляют не очень красивые стебли после завершения сезона цветения, поэтому впоследствии их можно срезать, чтобы улучшить вид вашего сада и сделать его чище.



Лилии нужно обрезать осенью / Фото Pexels

Ирисы

Эти удивительные растения могут украсить сад в конце весны и в начале лета. Но из-за того, что они подвержены целому ряду болезней и нашествия вредителей, лучше убрать эти растения перед тем, как это случится. Цветы можно удалить у основания и подождать до осени, а после первых заморозков убрать также и все листья.