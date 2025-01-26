Эти 4 растения нужно обрезать зимой: весной они отблагодарят цветением

В ближайшие недели и даже месяцы все еще ожидается холодная температура, и поэтому очень легко забыть о работах в саду. Впрочем, даже в зимние месяцы там найдется несколько задач.

Многие растения, в том числе деревья и многолетние кусты, следует обрезать в конце зимы, чтобы убедиться, что они здоровы и смогут процветать после завершения холодов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Розовые кусты

Независимо от типа роз, которые вы выращиваете, обрезка растения в конце зимы будет способствовать новому росту, надлежащей циркуляции воздуха и поможет избавиться от любых мертвых и больных ветвей.

Недавно обрезанные розы могут быть чувствительными к морозам, поэтому будьте терпеливыми и подождите последнего мороза, или момента, когда начнет цвести форзиция.

Эхинацея

Это – замечательное растение для двора, что имеет интересные уникальные цветы и яркие лепестки. Кроме того, она также привлекает птиц и пчел, а это делает ее ценным дополнением к саду.

Очень часто отцветшие соцветия эхинацеи оставляют на зиму, ведь птицы любят лакомиться их головками. Но после обрезки новый рост начнется с самого основания растения. Поэтому удалить прошлогодний рост будет полезным, и это поможет придать саду опрятный вид.

Яблони

Если вам повезло иметь в саду это замечательное фруктовое дерево, тогда вы можете даже улучшить его урожайность и рост, обрезав ветви в конце зимы. Яблони очень часто страдают от болезней, и обеспечение хорошей циркуляции воздуха между ветвями может уменьшить эту проблему.



Яблони нужно обрезать в конце зимы / Фото Pexels

Советуют использовать хорошо заточенную пилу для больших ветвей и секатор – для меньших. Позаботьтесь о том, чтобы удалить поврежденные или сломанные ветви.

Мускатный виноград

Эту ягоду любят за толстую кожуру и естественный сладкий вкус. И в отличие от других сортов винограда, этот процветает в жарком влажном климате, а также его можно часто использовать для изготовления вина, джемов и соков.

Во время зимы растения впадают в состояние покоя, а листья и лозы вянут. Многие растения дают плоды только на новом росте, поэтому обрезка поможет увеличить урожай и снизить вероятность различных заболеваний растения.