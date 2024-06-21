3 растения, которые нужно подрезать в июне, чтобы они долго цвели

Июнь – это замечательный месяц для вашего сада, ведь многие цветы радуют своим цветением. Но для того, чтобы продлить его, нельзя забывать о некотором уходе.

Обрезка растений – это очень важная часть ухода. Она полезна и подходит практически для всех цветов в вашем саду. Но если вы думали, что в июне о нем можно забыть, придется разочароваться.

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Вайгелия

Это растение нужно осторожно обрезать уже после того, как закончится цветение. Цветущие стебли нужно обрезать ниже цветов, а старые можно срезать почти у земли.

Впрочем, никогда не обрезайте растение, пока не закончится цветение. Учитывайте то, что некоторые сорта вайгелии могут цвести и до осени и не потребуют обрезки – только позднезимнего формирования.

Пахучий горошек

Многие садоводы выращивают это растение из-за красивых и нежных цветов, которым все же время от времени нужно проводить легкую обрезку. Конечно, цветения опадет и само собой, и если вы немного поможете растению, тогда дадите место для появления новых цветов.

Также обратите внимание, что если горошек вырос слишком высоким, верхушку можно обрезать чуть выше побега или почки.

Розы

Некоторые сорта роз можно подрезать сразу же после окончания их цветения. Делать это нужно регулярно, ведь это поможет и поддержать эстетическую красоту куста, и освободить место для новых бутонов.



Розы нужно подрезать летом / Фото Pexels

Маленький лайфхак – для того, чтобы розы радовали вас цветением все лето, вам нужно высадить несколько сортов, которые будут зацветать в разное время.