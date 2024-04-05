Посадите эти растения возле лука: вас поразит урожай

Все опытные огородники уже давно знают, что на качество урожая влияет не только удачная и своевременная посадка и уход, но и правильное соседство культур. Так что к этому аспекту нужно также отнестись очень внимательно.

Лук – это такая культура, которая может очень хорошо уживаться с различными цветами и другими овощными культурами. Польза для лука будет заключаться в том, что другие растения будут защищать его и от вредителей, и от различных болезней.

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Если в этом году вы хотите собрать прямо-таки рекордное количество лука с одной грядки, тогда стоит поработать над правильным соседством для этого корнеплода. Некоторые растения помогут обогатить почву полезными для лука питательными веществами, а их запах сможет отпугнуть мух, мышей, слизней и кротов от луковиц.

Календула

Опытные огородники убеждены, что возле лука точно стоит посадить именно это растение. И главная причина здесь – душистый аромат цветка, благодаря которому она может отпугивать вредителей от ваших овощей. В частности, календула может справиться и с нашествием надоедливых луковых мух.

Бархатцы

Эти цветы также будут очень неплохим вариантом, ведь они могут иметь такое же действие, что и календула. Их резкий запах совсем не любят и мухи, и слизни, и большие вредители – например, кроты и мыши. Поэтому с таким растением возле вашего лука вы сможете сохранить весь свой урожай невредимым.



Бархатцы можно сажать возле лука / Фото Pexels

Петрушка

Если же вы не хотите сажать возле своей луковой грядки цветы, тогда еще один отличный вариант – это петрушка. Она станет отличным соседом лука, ведь может не только улучшить его вкус, но и полезна для укрепления корней растения. Также стоит обратить внимание и на то, что петрушка может обогатить почву разнообразными питательными веществами.

Петрушка способна и отпугивать вредителей от вашего лука.

Редис

Этот овощ также имеет ярко выраженный запах, и поэтому может отпугивать мух и слизней от грядки. Кроме того, редис может улучшать качество почвы и насыщать его различными питательными веществами, а это точно положительно повлияет на ваш урожай лука.